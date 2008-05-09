Ученые доказали, что подкожный жир полезен

Подкожные жировые отложения, в отличие от висцерального жира, расположенного вокруг внутренних органов, оказывают благотворное влияние на обмен веществ и снижают риск развития сахарного диабета.

Об этом говорят результаты исследования, выполненного сотрудниками Медицинской Школы Гарвардского университета.

Известно, что висцеральное ожирение, обусловленное скоплениями жировой ткани вокруг внутренних органов, связано с высоким риском развития диабета и других опасных патологий. В то же время до последнего времени было неясно, обусловлена ли эта закономерность анатомическим положением жировых отложений, либо специфическими свойствами жировой ткани.

В ходе эксперимента, отчет о котором опубликован в журнале Cell Metabolism, гарвардские исследователи поменяли местами подкожный и висцеральный жир у лабораторных мышей. Мыши, которым подкожный жир пересаживался к органам брюшной полости, были значительно здоровее своих собратьев, и отличались хорошим обменом веществ, низкой массой тела и пониженными уровнями глюкозы и инсулина в крови. Пересадка висцерального жира к внутренним органам или в подкожную жировую клетчатку к такому эффекту не приводила.

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что подкожный жир, в отличие от висцерального, может оказывать благотворное влияние на обмен веществ, и определяющую роль при этом играет не расположение жировой ткани, а ее специфические свойства, отмечает ведущий автор исследования Рональд Кан.

Ранее проведенные наблюдения показывают, что удаление подкожного жира – липосакция – не приводит к улучшению состояния пациентов с метаболическим синдромом. С другой стороны, некоторые данные указывают на то, что повышенный объем подкожных жировых отложений у пациентов с ожирением статистическим связан с пониженным риском развития сахарного диабета, по сравнению с больными с абдоминальным ожирением.

По мнению Кана, защитная функция подкожного жира может быть связана с повышенной выработкой клетками этого типа жировой ткани гормонов адипокинов. Не исключено, полагает исследователь, что в будущем этот благотворный эффект удастся воспроизвести с помощью лекарств.

Mednovosti.ru