На Донетчине планируют привить от кори и краснухи 700 тысяч человек

В Донецкой области в рамках Национальной кампании по дополнительной иммунизации населения планируется привить против кори и краснухи 700 тысяч человек. По Украине эта цифра составит почти 9 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении к населению области Главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО отметил, что необходимость дополнительной иммунизации вызвана неблагополучной ситуацией в стране по кори и краснухе. Так, последняя вспышка кори в Украине, в тому числе в Донецкой области, была в 2006 году, в основном среди взрослых, причем около 65% случаев - среди людей в возрасте 16-29 лет.

По словам В.ДЕНИСЕНКО, краснуха, как и корь, в последние годы все чаще регистрируется среди подростков и молодых людей, через каждые 2-3 года отмечается периодический подъем заболеваемости этой инфекцией, а через каждые 10-11 лет этот подъем характеризуется как эпидемический с числом заболевших более 20 тысяч человек за год в области.

"В регионе накопилось огромное количество людей, восприимчивых к кори и незащищенных от краснухи", - констатировал В.ДЕНИСЕНКО.

Он добавил, что корь и краснуха особенно тяжело протекают у людей старшего возраста, эти инфекции опасны развитием осложнений, таких как пневмония, энцефалиты.

Главный санврач Донецкой области отметил, что основная часть кампании по иммунизации против кори и краснухи будет проведена с 26 мая по 8 июня. При этом он напомнил, что молодых людей от 16 до 29 лет будут прививать бесплатно.

"Область уже получила шприцы, специальные емкости для их утилизации и вакцину против кори и краснухи (дивакцину). Одна инъекция дивакцины поможет защититься сразу от этих двух болезней, в т.ч. и предупредить развитие у новорожденных синдрома врожденной краснухи (тяжелого внутриутробного поражения)", - подчеркнул В.ДЕНИСЕНКО.

По его словам, "вакцина эффективна и безопасна, использовалась на протяжении нескольких лет в разных странах и в мире (в т.ч. в республиках бывшего СССР) ею привито более 100 млн. человек".

В.ДЕНИСЕНКО призвал население проявить сознательность и заботу о собственном здоровье и пройти по месту жительства вакцинацию против кори и краснухи.