В Виннице стартует социальный проект ”Доступные лекарства”

По инициативе Винницкого городского совета с 9 мая 2008 года начинается реализация социального проекта "Доступные лекарства", который предусматривает обеспечение дополнительных социальных гарантий в приобретении лекарств по льготным (со скидкой в 15%) ценам ветеранам войны, инвалидам, ветеранам труда, проживающим в городе Винница.

Об этом идет речь в сообщении Управления по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, ориентировочная численность винниччан, охваченных данной программой, - более 80 тысяч человек, из них: ветеранов войны - почти 18 тысяч, инвалидов - почти 16 тысяч, ветеранов труда - около 47 тысяч.

Программа «Доступные лекарства» была разработана в соответствии с одним из пунктов предвыборной программы городского председателя Владимира ГРОЙСМАНА. В результате проведенного городским советом конкурса партнером в этой акции - вместе с сетью муниципальных аптек - стала сеть аптек «Конекс».

Лекарства по льготным ценам можно будет приобрести после предъявления пластиковой социальной дисконтной карточки и соответствующего удостоверения ветерана войны (участника войны, участника боевых действий, инвалида войны, члена семьи погибшего военнослужащего); удостоверение ветерана труда; пенсионного удостоверения (для инвалидов) в специальной сети аптек, адреса которых указаны на обратной стороне социальной дисконтной карточки.