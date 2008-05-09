Полезная еда: мифы и реальность

Сейчас очень модно высказываться о здоровом образе жизни, но не стоит думать, что все то, что говорится истинная правда. Давайте попробуем вместе разобраться, чему верить можно, а от каких убеждений нужно отказаться.

Миф 1. Вместо сахара полезнее использовать подсластитель. Говорят, что подсластитель содержит меньшее количество калорий и для желающих похудеть он предпочтительнее, но это не так. И подсластитель, и сахар, и мед содержат одинаковое количество калорий, но мед полезнее. Если ты решила похудеть, то необходимо отказаться от всех продуктов, содержащих сахар.

Миф 2. Говорят, что желающим похудеть, лучше выбирать диетические хлопья.

На самом деле, и обычные и диетические хлопья содержат примерно одинаковое количество сахара, правда в диетически содержится больше клетчатки, но не стоит забывать и о том, что и калорий в них в два раза больше.

Миф 3. Вместо мороженого лучше употреблять замороженный йогурт. На самом деле это не так. Вся ценность йогурта состоит в том, что в нем содержатся «живые» бактерии, которые погибают при замораживании, а вот сахара, калорий и жиров в йогурте почти столько же, сколько и в молочном или фруктовом мороженом.

Поэтому, ты вполне можешь позволить себе иногда съесть порцию мороженого, но выбирать нужно мороженое, содержащее не более ста пятидесяти калорий и двух-трех граммов жиров (фруктовый лед, щербет).

Миф 3. В свиных сосисках содержится больше калорий, чем в сосисках из индейки.

Действительно, мясо индейки можно отнести к разряду диетического мяса, но не тогда, когда речь идет о сосисках. По калорийности и те и другие сосиски примерно равны. Поэтому лучше отказаться от употребления и тех и иных сосисок, а вот грудка индейки – это отличный выбор.

Подготовила Екатерина Страшникова