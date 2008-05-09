Нитраты в овощах защищают от язвы желудка?

Овощи, богатые нитратами, предотвращают формирование желудочных язв. Такая защитная функция происходит благодаря процессу преобразования нитратов в нитриты бактериями полости рта и последующему превращению веществ в биологически активную азотную окись в желудке, объясняют гастроэнтерологи.

Нитраты в пищевых продуктах продолжительное время ошибочно связывались с увеличенным риском рака, говорят врачи Университета Упсалы. Однако, согласно новому исследованию, эти составы, найденные в шпинате, зелёном салате, редиске и свекле, наоборот имеют положительное действие на пищеварительную систему, активизируя собственные защитные механизмы слизистых мембран кишечника.

При употреблении обогащённых нитратами овощей кровообращение перемещает эти вещества к слюнным гландам, где они сконцентрированы. Слюна, таким образом, содержит большие количества нитратов, которые частично превращаются в нитриты. Шведские медики впервые открыли, что, когда мы глотаем нитриты, они взаимодействуют с кислотным желудочным соком и становятся азотной окисью. Она в свою очередь расширяет кровеносные сосуды в слизистой мембране, увеличивая кровоток и регулируя устранение вредных компонентов продуктов, которые мы едим. Специалисты доказали, что нитраты предотвращают повреждение желудочно-кишечного тракта, включая воспаление, образование язв и кровотечение.

ami-tass.ru