Алкоголь блокирует в мозге чувство страха

Учёные выяснили, почему алкоголь делает людей бесстрашными - результаты сканирования головного мозга показали, что употребление спиртных напитков в больших количествах устраняет биологическую способность человека чувствовать опасность. Сниженные уровни осторожности приводят к ложной храбрости, которая, в конечном счете, может довести до проявления агрессии, говорят неврологи Университета Дьюка /США/.

Используя функциональный магнитный резонанс /MRI/, медики рассмотрели умственные способности здоровых добровольцев, которые пили алкоголь еженедельно. Мужчинам и женщинам предлагалось посмотреть на фотографии человеческих лиц, некоторые из которых имели нейтральное выражение, в то время как другие имели устрашающий вид, чтобы вызвать естественный эмоциональный ответ, то есть чувство испуга. В это время сканер MRI отслеживал уровни мозговой деятельности в областях обработки эмоциональной информации. Исследователи заметили, что алкоголь повысил деятельность в областях, связанных с чувством награды, и понизил активность областей, предназначенных для сигналов опасности.