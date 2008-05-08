В Киеве будет открыта новая детская поликлиника

В Киеве уже в конце мая на жилом массиве Позняки, в 3 микрорайоне Дарницкого района, начнет работу новая детская поликлиника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ.

По ее словам, все строительно-монтажные работы и внутреннее оснащение здания завершены, и учреждение теперь готово к эксплуатации.

Она добавила, что строительство поликлиники осуществлялось за счет средств городского бюджета и средств предприятий района.