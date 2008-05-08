Сегодня Всемирный день Красного Креста

Ежегодно с 1953 года 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Это день рождения основателя международного общества «Красного Креста», швейцарского гуманиста, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии Анри Дюнана (1828-1910).

В 1859 году он организовал оказание помощи раненым в битве при Сольферино во время австро-итало-французской войны, одного из самых кровопролитных сражений XIX века, жертвами которой стали 40 тысяч убитых и раненых. В книге «Воспоминания о Сольферино» он выдвинул идею организации международного общества помощи раненым на войне.

По его инициативе в 1863 году была созвана конференция, положившая начало международному обществу Красного Креста. Официально название - Международный Красный Крест - было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге, где был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах.

На 25-й международной конференции КК, состоявшейся в октябре 1986 года, было утверждено новое название организации - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Задача МККК - оказание помощи раненым, больным и военнопленным во время вооруженных конфликтов, помощь жертвам стихийных бедствий. Основные принципы деятельности движения - гуманность, беспристрастность, добровольность, единство, универсальность.

Подготовила Екатерина Страшникова