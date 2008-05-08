В Китае энтеровирусом заражены до 20 тысяч детей

До 20 тысяч возросло в Китае число заразившихся энтеровирусом детей, пишет «РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Болезнь поражает в основном малышей - большинству из них нет и двух лет. На настоящий момент энтеровирус унес жизни уже 28 детей.

Первая вспышка болезни была зафиксирована 20 апреля в провинции Аньхой. Оттуда инфекция стремительно распространилась на центральные, северные и южные регионы страны.

Минздрав КНР предупредил, что ситуация будет только ухудшаться. По прогнозам чиновников, пик заболеваемости ожидается в июне-июле.

Для борьбы с эпидемией создан специальный штаб во главе с министром здравоохранения Чэнь Чжу. По словам министра, главное внимание будет уделяться работе по профилактике и предотвращению случаев массового поражения энтеровирусом.

Энтеровирусы могут вызывать у человека целый ряд тяжелых заболеваний. Возбудитель инфекции проникает в организм через слизистую пищеварительного тракта и верхних дыхательных путей. Заболевание во многих случаях сопровождается лихорадкой, головной болью, болями в брюшной области, тошнотой и рвотой. Однако при попадании в кровь вирус способен поражать различные органы, вызывая серьезные, а иногда и смертельные заболевания. Наиболее подвержены энтеровирусным инфекциям дети.

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