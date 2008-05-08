Грудное вскармливание положительно влияет на умственные способности ребенка

Вскармливание ребенка исключительно грудным молоком в первые месяцы жизни положительно влияет на его умственные способности.

К такому заключению пришли канадские ученые из Университета МакГилл, наблюдавшие за развитием почти 14 тысяч детей, родившихся в Беларуси. Исследование под руководством Майкла Крамера проводилось с конца 1990-х годов в 31 беларусском роддоме, передает ICTV.

Примерно половина учреждений проводила программу поощрения длительного исключительно грудного вскармливания, остальные - продолжали свою прежнюю практику без изменений. Оценка интеллектуальных способностей детей проводилась в шестилетнем возрасте.

Выяснилось, что дети, находившиеся исключительно на грудном вскармливании как минимум в первые три месяца жизни, имели лучшие результаты тестов на когнитивные способности. В тестах на вербальный интеллект они показали в среднем на 7,5 балла больше (по 100-балльной шкале), в тесте на невербальный интеллект - на 2,9 балла больше, а в тестах на общий интеллект - на 5,9 балла больше. Кроме того, дети из этой группы значительно лучше умели читать, считать и писать, чем дети из контрольной группы, сообщил Крамер.

Подробный отчет о результатах исследования был опубликован в журнале Archives of General Psychiatry.