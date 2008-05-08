Анализ крови поможет выявить синдром хронической усталости

Исследователи из больницы Святого Георга при Лондонском университете намерены в ближайшее время по анализу крови диагностировать различные формы синдрома хронической усталости.

В настоящее время синдромом хронической усталости или миалгическим энцефаломиелитом (МЭ) страдает в среднем каждый двухсотый человек в мире. И пока не разработано ни анализов для диагностики этого заболевания, ни методов его лечения.

Однако британские специалисты полагают, что в результате их работы по анализу крови можно будет определить различные формы этого заболевания, а также опровергнуть распространенное мнение о том, что синдром хронической усталости - это лишь психологическое состояние.

Ученые провели исследование, в ходе которого сравнили результаты генетической экспертизы 55 пациентов из Великобритании и Соединенных Штатов, страдающих МЭ, и 75 здоровых доноров крови.

В результате было установлено, что существует семь подвидов МЭ, каждый из которых характеризуются своим генетическим рисунком и связан с определенными симптомами.

Первый подвид МЭ характеризовался повышенным уровнем тревожности и депрессии, наряду с бессонницей и болезненными ощущениями. Второй вид характеризовался значительной усталостью после физической нагрузки, болью в суставах и мышцах. Пациенты с самой легкой формой заболевания обладали третьим видом генетического рисунка.

Четвертый вид был связан с умеренными болезненными ощущениями в теле и легкой бессонницей, пятый - с жалобами на проблемы с пищеварением и ярко выраженной мышечной слабостью. Шестой вид ассоциировался с состоянием общей усталости. Седьмой имел самые тяжелые симптомы, включая головную боль и распухшие гланды.

Подготовила Екатерина Страшникова