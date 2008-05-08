В Днепропетровске родились сразу две тройни

В Днепропетровске на днях родилось сразу две тройни – шестеро абсолютно здоровых мальчиков, которые на данный момент активно набирают вес.

Медики сообщили, что новорожденные сейчас находятся в больнице, но как только мальчики наберут по 2 кг, их сразу же выпишут домой.

Мама первой тройни, Алена Кобец, с первых месяцев беременности знала о том, что ожидает троих малышей. А вот вторая мама, Татьяна Козак, узнала о тройняшках лишь за неделю до родов. До этого времени медики говорили, что у нее будет двойня. Обе семьи пока еще не придумали, как назвать своих мальчишек

Необходимо отметить, что в ближайшие две недели в Днепропетровске ожидают рождение еще одной тройни, и тоже мальчиков.

За последние полгода это уже четвертая тройня, появившаяся на свет в Днепропетровске. До этого времени тройни в Днепропетровской области рождались 15 лет назад.

Стоит отметить, что рекорды по рождению двойняшек и тройняшек бьет также Донецк - в начале февраля этого года, всего за одну неделю, в Донецке родились четыре пары двойняшек.

bigmir.net