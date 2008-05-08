Президент: Кабмин должен подготовить программу борьбы с ВИЧ/СПИДом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает от правительства действенных мер по разработке Национальной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, помощи и лечения ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО Президент напомнил, что в соответствии с Указом «О дополнительных безотлагательных мерах по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу в Украине» правительство должно было до 15 апреля 2008 года обеспечить разработку и утверждение указанной программы.

Президент особенно подчеркнул: невыполнение Кабмином этой задачи в установленный срок может сделать невозможным учет в бюджетах на 2009 и последующие годы расходов в объемах, необходимых для реализации мероприятий Программы.

«С целью обеспечения стабилизации ситуации и во избежание неотвратимых последствий эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине прошу Вас принять действенные меры относительно подготовки Программы и определения необходимого объема ее финансирования на период до 2013 года, внести соответствующий законопроект как безотлагательный для рассмотрения на второй сессии Верховной Рады Украины шестого созыва», – отмечает в письме к руководителю правительства глава государства.

Президент напомнил, что Украина сейчас занимает одно из первых мест в Европе по темпам распространения ВИЧ-инфекции – по оценке национальных и международных экспертов вирусом иммунодефицита инфицировано почти 2% взрослого населения нашего государства. За последние 20 лет количество официально зарегистрированных ВИЧ-положительных у нас превысило 122 тыс., больных СПИДом – 22 тыс. В целом специалисты считают, что в Украине с ВИЧ-инфекцией живет около 440 тысяч человек.

Учитывая вышеизложенное, осуществление эффективных мер, направленных на снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, заболеваемости и уровня смертности от ВИЧ/СПИДа, является чрезвычайно важным, отметил Президент. Основной задачей национальной политики в этой сфере, по его мнению, является обеспечение доступа населения к широкомасштабным профилактическим мероприятиям, а также максимальное приближение к пациенту медицинской помощи, ухода и социальной поддержки.

Президент, кроме того, убежден, что усиление работы в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу на национальном уровне является действенным подтверждением международных обязательств Украины по внедрению Декларации Генеральной Ассамблеи ООН «О верности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом».

«Вопрос борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом – одной из самых опасных проблем человечества, которая негативно влияет на демографическую ситуацию и социально-экономическое развитие стран, – в нашем государстве находится под моим личным контролем и определен как приоритет государственной политики в области здравоохранения», – отметил В.ЮЩЕНКО.