Медикам Киева выплачивают надбавки за их средства?

Майские надбавки к зарплатам выплачивают медикам Киева за средства, предусмотренные для них в бюджете города на IV квартал.

Об этом говорится в заявлении депутата Киевсовета Анатолия КОВАЛЕНКО, текст которого передан УНИАН его пресс-службой.

В заявлении напоминается, что согласно распоряжению городской власти медицинским работникам к Пасхе предусмотрена выплата надбавки в размере 1 тыс. грн., такую же сумму запланировано выплатить медикам и ко Дню Киева.

“Понятие „надбавка” городской властью трактуется очень странно – медики просто получат раньше те средства из своих заработных плат, которые должны были получить в четвертом квартале этого же года. Вопрос, а чем же выплачивать зарплату медикам в конце года, городскую власть сегодня – в водовороте зашкаленого популизма и щедрых предвыборных обещаний – очевидно, не волнует”, - сказал А.КОВАЛЕНКО.

Он также выразил убеждение, что Киев находится на пороге глубокого системного кризиса управления.

“Так называемая централизация власти, которая произошла за последние два года правления ЧЕРНОВЕЦКОГО, на примере, скажем, медицинской отрасли четко показывает цели, которые ставили перед собой инициаторы этих изменений. Коррупция под видом централизации финансовых потоков – вот основное определение, которое характеризует суть новосозданного порядка”, - убежден А.КОВАЛЕНКО.

Как кандидат в депутаты Киевсовета он сообщил, что Блок Виталия Кличко, по избирательному списку которого он идет на выборы, имеет принципиально другой подход к вопросам управления городом, в частности, речь идет о введении постоянных муниципальных доплат, в том числе медицинским работникам, которые будут предоставляться “не в виде разовых акций к праздникам за счет фонда заработной платы под соусом „сумасшедшей заслуги” городской власти”.