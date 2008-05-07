Возрос уровень смертности от сердечной ишемии среди молодых женщин
Это обнаружили английские специалисты
Исследователи наблюдают растущие уровни смертности от ишемической болезни сердца среди молодых женщин во всём мире.
По мнению медиков, проблемы ожирения, нехватка физической активности и распространённость курения могли внести свой отрицательный вклад в эту тревожащую тенденцию, замеченную у женщин моложе 50 лет.
Ишемическая болезнь сердца - самая общая причина смерти потенциально здоровых женщин среднего возраста в Великобритании, США, Канаде и Австралии, обнаружили английские специалисты Университета Оксфорда и Университета Ливерпуля.
Только в Великобритании ежегодно 100 тыс. женщин умирают от нарушений сердечной функции. Кардиологи полагают, что такое "омоложение" сердечных пациенток имеет серьёзные значения для качества здравоохранения во многих странах.