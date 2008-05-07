Минздрав Украины изучает ситуацию по распространению инфекции в Китае

По сообщению Всемирной Организации Здравоохранения в Провинции Anhui (Китай), в последнее время резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация, вызванная энтеровирусной инфекцией среди детей. По сообщениям китайских информагентств число заболевших превысило 8 500 человек, а 25 детей скончались, в основном из-за осложнений - легочные оттеки, язвы и паралич. Возбудителем инфекции явился энтеровирус EV-71.

До этого времени заболевания были зарегистрированы в городе Fuyang (Китай). Правительство страны проводит меры по локализации вспышки инфекции.

Ситуация осложняется отсутствием специфической профилактики этой инфекции, предупреждение заболевания основывается на классических мерах личной гигиены - регулярном мытье рук, смене белья, использования средств дезинфекции при уборке, употребление качественной пищи и воды.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Китае, создает угрозу заражения энтеровирусной инфекцией граждан Украины, намеривающихся посетить эту Провинцию.

Учитывая вышесказанное и с целью предупреждения заболевания на территории Украины, Министерство здравоохранения Украины предлагает:

1. Усилить контроль над пассажирами самолетов, пребывающих из Китая.

2. Организовать информирование экипажей самолетов и работников аэропортов про эпидемиологическую ситуацию с энтеровирусной инфекцией в Китае, методах личной профилактики, необходимости обнаружения заболевших с дальнейшим уведомлением об этом сотрудников медицинских служб аэропорта.

3. При обнаружении заболевших организовать их направление в лечебно-профилактические учреждения и немедленное информирование Министерства здравоохранения Украины.

Минздрав Украины также обращается к туристическим фирмам и организациям, которые направляют туристов и специалистов в Китай, с просьбой сообщать об эпидемической ситуации и необходимости информирования граждан, которые планируют выезд в отмеченную Провинцию.

Пресс-служба Минздрава Украины