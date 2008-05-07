Возникновение слабоумия зависит от длины конечностей - ученые

Американские ученые из Университета Тафта в результате проведенного исследования пришли к выводу, что риск появления болезни Альцгеймера зависит от длины рук и ног, сообщает журнал Neurology.

В ходе исследование с участием 2798 добровольцев специалисты под руководством Тины Хуан измерили длины голеней и размаха рук участников эксперимента. Следует отметить, что все они были белыми американцами, средний возраст которых составлял 72 года.

В результате оказалось, что длинноногие и длиннорукие люди реже страдают болезнью Альцгеймера и другими формами возрастной деменции. За пять лет наблюдений у 480 человек были зафиксированы признаки слабоумия.

Проанализировав данные, ученые выяснили, что женщины с наименьшими показателями размаха рук заболевали болезнью Альцгеймера на 72% чаще тех, кто имел набольшие показатели. Длина голеней также влияла на частоту развития заболевания, так как увеличение этого показателя на каждые 2,5 сантиметра сопровождалось уменьшением риска болезни Альцгеймера на 22%.

Что характерно, у мужчин такая зависимость выражена в меньшей степени, чем у женщин, и определяется лишь одним показателем – размахом рук. Так, увеличение размаха рук на 2,5 см сопровождалось снижением риска деменции и болезни Альцгеймера на 6-7%.

Необходимо отметить, что длина рук и ног человека зависит не только от наследственных факторов, но и от факторов окружающей среды. Такие показатели как длина голени и размах рук могут служить индикатором недостаточного или неполноценного питания в раннем детском возрасте.

Ранее специалистами было установлено, что развитие различных психических заболеваний может также вызывать и бедность.

Новинар