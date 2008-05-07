28 китайских детей погибли от энтеровируса

Число жертв смертельного заболевания в Китае возросло до 28, все погибшие - дети, передает агентство Синьхуа, информирует Главред со ссылкой на «РИА «Новости».

По последним данным, энтеровирусная инфекция поразила уже более 12 тысяч малышей. Большинству пациентов нет и двух лет. Очаг распространения энтеровируса находится в восточно-китайской провинции Аньхой. Оттуда инфекция проникла уже во многие регионы страны, включая столицу КНР - Пекин.

Минздрав КНР предупредил, что ситуация будет только ухудшаться: по прогнозам чиновников, пик заболеваемости ожидается в июне-июле. Во вторник власти КНР пообещали, что предупредят Россию при возникновении угрозы проникновения вируса на территорию РФ. Официальный представитель МИД КНР Цинь Ган сказал, что в Китае «понимают озабоченность России и прилагают все усилия для того, чтобы контролировать распространение инфекции».

Для борьбы с эпидемией создан специальный штаб во главе с министром здравоохранения Чэнь Чжу. По словам министра, главное внимание будет уделяться работе по профилактике и предотвращению случаев массового поражения энтеровирусом.

Энтеровирусы могут вызывать у человека целый ряд тяжелых заболеваний. Возбудитель инфекции проникает в организм через слизистую пищеварительного тракта и верхних дыхательных путей. Заболевание во многих случаях сопровождается лихорадкой, головной болью, болями в брюшной области, тошнотой и рвотой. Однако при попадании в кровь вирус способен поражать различные органы, вызывая серьезные, а иногда и смертельные заболевания. Наиболее подвержены энтеровирусным инфекциям дети.