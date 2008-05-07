Четверть крымчан старше 12 лет курит

Четверть населения Крыма в возрасте старше 12 лет курит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в АРК.

При этом 37% крымчан курят более 20 лет, 19% - от 6 до 10 лет, 18% - от 16 до 20 лет. Более трети курильщиков в среднем за сутки выкуривают от 16 до 20 сигарет, 31% – от 6 до 10 сигарет.

«Образ жизни человека в значительной мере влияет на состояние его здоровья. Одним из негативных факторов является табакокурение», - подчеркнули в ГУС в АРК.