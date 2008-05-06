Скоро появится первый в мире противоаллергический курорт

Открытие первого в мире противоаллергического курорта по версии Европейского центра по исследованию аллергии запланировано на 8 мая.

Курорт расположен в городе Баабе на острове Рюген (Германия), и будет иметь несколько особенностей. Среди них – специальные матрацы, покрытые средством против клещей, которые появятся в сдаваемых в аренду домиках, отелях и пансионатах.

В ресторанах, супермаркетах и пекарнях будут продаваться особые продукты для аллергиков (например, хлеб, не содержащий растительный белок, и мороженое без добавления молока).

Кроме того, в парикмахерских будут предлагаться товары и услуги, не представляющие опасности для аллергиков, а уборка пыли в помещениях будет производиться специальными пылесосами.

Остров Рю́ген находится в Балтийском море и является самым крупным в пределах Германии. Рюген представляет собой архипелаг, состоящий из 18 островов и полуостровов и считается самым солнечным местом Германии.

ukrindustrial.com