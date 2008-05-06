БФ ”Развитие Украины” профинансировал покупку противотуберкулезной вакцины для новорожденных

Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины" профинансировал покупку 15 тыс. доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ для новорожденных Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, в Донецкой области сложилась чрезвычайная ситуация с вакцинацией детей против туберкулеза.

Это было связано с тем, что несвоевременно были проведены тендеры на покупку, была задержана поставка вакцины БЦЖ, которая осуществлялась централизованно из госбюджета. Особое беспокойство у медиков вызвала невозможность проведения прививок против туберкулеза новорожденным.

Благодаря обращению Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции к руководству благотворительного фонда, покупка вакцины для новорожденных была незамедлительно профинансирована, сообщили в пресс-службе.

Подготовила Екатерина Страшникова