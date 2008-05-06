Число жертв энтеровирусной инфекции в Китае увеличелось

Энтеровирусная инфекция, распространяющаяся в центральных районах Китая, поразила уже 11 905 человек и привела к летальному исходу у 26 детей, сообщило агентство Синьхуа.

Официальные данные о числе больных сильно выросли в последние дни после того, как в пятницу министерство здравоохранения выпустило инструкцию, согласно которой все случаи должны строго регистрироваться и учитываться.

Представители ведомства направлены в наиболее пострадавшую сельскохозяйственную провинцию Аньхой, где находились 22 из 26 умерших больных. Там госпитализированы 1 314 заболевших детей.