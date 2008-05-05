Массаж своими руками

Известно, что массаж является древнейшей косметической процедурой, с античных времен его применяли и в медицинских целях, и даже практически приравнивали к религиозному обряду.

При его помощи в кожи втирались ароматические масла и мази с целью улучшения здоровья и физического развития.

Массаж всего тела можно делать тем людям, которые не страдают кожными заболеваниями и аллергическими реакциями, воспалительными кожными инфекциями и расширением вен. Вы можете проводить сеансы массажа и самостоятельно, а в сочетании с гимнастическими упражнениями он принесет еще лучшие результаты.

Самомассаж основывается на пяти основных процедурах:

- Растирания, которые проводятся всей ладонью в виде круговых и полукруговых движений снизу вверх от сердца.

- Пощипывания производятся указательным, средним, безымянным и большим пальцами, которыми сильно сжимаются мышцы.

- Обстукивания ребром ладони или всей ладонью, производя интенсивные удары по доступным участкам тела.

- Поглаживания тела нежными и ласковыми движениями.

Если такой самомассаж производить ежедневно, то вы принесете своему организму неоцинимую пользу.

Движения при самомассаже должны быть быстрыми и сильными, за исключением массажа лица, которую следует массировать нежно и осторожно, дабы излишне ее не растягивать.

Массаж способен активизировать кровообращение.

При обстукивании и круговых движениях повышается артериальное давление, а при поглаживаниях – оно снижается и стимулируется обмен веществ.

Особенно благоприятным периодом за уходом за кожей является летний сезон, когда на кожу оказывают влияние солнце и пребывание на воздухе длительное время.

Да и овощей, и фруктов в этот период мы потребляем значительно больше.

Благотворно сказывается на здоровье и приподнятое настроение, которое наблюдается летом.