Краски для волос способствуют раку лимфоидной ткани

Регулярное использование красок для волос повышает риск некоторых видов неходжкинских лимфом – злокачественных опухолей лимфоидной ткани.

К такому выводу пришли американские ученые по результатам исследования с участием более десяти тысяч человек, сообщает American Journal of Epidemiology.

Явэй Чжан и ее коллеги из Йельского университета выяснили, что наиболее подвержены раку женщины, которые использовали краски для волос, выпускавшиеся до 1980 года. При этом риск развития фолликулярной лимфомы увеличивался на 40%, а риск B-клеточного хронического лимфолейкоза/лимфомы из малых лимфоцитов повышался на 50%.

Что касается изделий, выпущенных после 1980 года, то повышенный риск рака был выявлен только в отношении красок темных тонов, сообщила Чжан. Регулярное их использование было связано с увеличением риска фолликулярной лимфомы на 50%, отметила ученый.

Ранее также сообщалось, что канцерогены, содержащиеся в красках для волос, увеличивают риск развития рака мочевого пузыря у мужчин-парикмахеров. Об этом заявили эксперты из Международного агентства по исследованию рака (IARC) после анализа эпидемиологических исследований, опубликованных за последние 15 лет.

Mednovosti.ru