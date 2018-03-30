Как бросить курить по системе доктора Скачко

К счастью, с ниже приведенными рекомендациями даже при небольшом исходном желании с Вашей стороны проблема как бросить курить легко разрешится. Она развеется, как табачный дым. Моя система «Бросить курить» очень простая, исполнимая любым и высоко эффективная. Она состоит из трех уровней и нескольких этапов. Для достижения поставленной цели необходимо лишь небольшое первичное усилие с Вашей стороны. И строгое соблюдение этапности лечения. На первом уровне Вы можете воспользоваться моей эффективной системой «Бросить курить» самостоятельно. А можете попробовать ее выполнить с группой таких же желающих бросить курить. Или пока не желающих, но имеющих эту вредную привычку. Коллективное желание в этом вопросе значительно увеличивает эффективность системы. Причем, чем с большей компанией Вы войдете в систему, тем выше будет эффективность, лучше конечный результат для каждого ее участника.

Имея коллективное решение бросить курить, Вам, для начала, понадобится хороший телефонный справочник. По нему Вам необходимо будет найти несколько телефонов и поэтапно выполнять требования системы «Бросить курить».

На первом этапе для разминки необходимо зайти в ближайшее пульмонологическое отделение. Не очень большую часть которого составляют пациенты, имеющие эту вредную привычку. Можете выяснить их самочувствие. Так же тяжело им выполнять физическую нагрузку, как и Вам. Легко ли возникает одышка. Или это все происки негативной экологии. Или модной отмазки в виде «паспортного возраста». Паспортный возраст нарастает у всех одинаково. А вот понятие «биологический возраст» или степень изношенности Вашего организма – Ваше индивидуальное приобретение. Он отражает Ваши знания и умения по обслуживанию своего собственного организма.

Напомню, что легкие человека по восточной медицине – «хозяин энергии», т.к. через них поступает основное количество кислорода (только 1-2% поступают через кожу). А кислород позволяет извлекать энергию из продуктов питания. Нет кислорода – и Вашему организму все равно, что Вы кушаете – черную икру или прошлогоднюю солому. Он все равно полноценно усвоить этого не в состоянии. Для организма они лишь отличаются по вкусу, а польза одинаковая, т.е. никакая.

На втором этапе системы «Бросить курить», особенно весной или осенью, необходимо посетить гастроэнтерологическое отделение. А там необходимо найти страдающих язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, хроническим гастродуоденитом (в том числе и эрозивным). Как правило, они активно курят. Особенно – натощак. Причем часть из них (к счастью для них – редко) оказываются на операционном столе с прободением язвы или непроходимостью желудка. А между обострениями напоминает о себе периодической изжогой.

Но в этих отделениях Вы сможете познакомиться с относительно молодыми курцами. На этом этапе ваши ряды вряд ли поредеют. Прокашлялся, отлежался – и можно жить дальше. Со скрипом (или с кашлем), но жить. Или существовать?

Если у Вас на старте проекта наберется достаточно внушительная компания, то эти два стартовых этапа Вы сможете пройти, просто обменявшись своими впечатлениями о здоровье. Как часто болеете ОРЗ, ОРВИ, бронхитами. Или с опаской поглядываете весной на вкусные продукты, предвосхищая появление затем расплаты за неумеренный аппетит в виде боли в желудке, тошноты, изжоги. А также подсчитать, сколько времени и денег Вы потеряли в стационарах или на больничном. Т.е. были полностью или частично оторваны от работы (бизнеса), семьи, отдыха.

Что Вы не сможете сделать при таком способе прохождения первых двух этапов – так это общий анализ крови. На что необходимо обратить внимание – на количество эритроцитов и уровень гемоглобина. Чем в большей степени количество гемоглобина превышает уровень в 120 г/л, а количество эритроцитов больше, чем 4,2 млн. в 1 мл крови – тем в большей степени пострадали Ваши легкие. Т.к. для получения нужного количества кислорода для обмена веществ через слой смолы в легких кровь должна иметь более значительную емкость. Но на этих двух этапах на второй уровень системы «Бросить курить» перейдут очень немногие. Первые 2 этапа в плане решения проблемы «как бросить курить» самые непродуктивные.

На третьем этапе системы «Бросить курить» стоит поход в отделение сосудистой хирургии. Подпорченные никотином и другими компонентами табачного дыма сосуды восстановлению и замене не подлежат, т.к. забиваются самые мелкие, у самых клеток. И единственная возможность у хирурга спасти Вас от смерти в результате развивающейся гангрены – ампутация. Причем не щадящая, только в области распадающихся тканей ног, а в верхней трети бедра. Но в любом случае человек становится инвалидом.

Для проверки состояния своих сосудов можете выйти на перекур (на этом этапе системы курить еще разрешается, но уже логично будет постепенно уменьшать количество сигарет). И на ближайшем стадионе пробежать пару другую кругов. Есть очень простой общепризнанный тест – тест Купера. Это способность максимально быстро преодолеть 2,4 км или максимальное расстояние, которое Вы сможете преодолеть за 12 минут. При нормальном состоянии организма Вы должны преодолеть 2,4 км за 12 минут.

Тест Купера в полном объеме Вы вряд ли выполните. Если пришлось остановиться из-за болей в икроножных мышцах – ваши сосуды уже далеко не те, с которыми вы начинали курить. У кого возникли боли в ногах, могут вернуться в отделение сосудистой хирургии (чтобы обновить впечатления о ранее увиденном), а также провести капилляроскопию. По ее результатам часть из них Ваша компания потеряет безвозвратно. Т.к. на этом этапе системы «Бросить курить» появляются первые положительные результаты работы системы, а часть из вашей компании уже переходит на второй уровень системы «Бросить курить». Одновременно приверженцы здорового образа жизни приобретают новых соратников.

Те, кого остановила одышка, как и вернувшиеся из отделения сосудистой хирургии, по моей системе переходят на следующий, четвертый этап. Это онкодиспансер. Здесь Вашей команде придется разделиться. Тем, кто активно кашляет (особенно ночью) – в первую очередь необходимо зайти в пульмонологическое отделение. Подавляющее большинство пациентов этого отделения имели различный стаж по курению. Частота рака легких – около 15% всех случаев онкозаболеваний. Из 20 заболевших раком легких 19 ранее активно курили. Одновременно можно дообследоваться.

Тем, у кого подсел голос, вначале необходимо посетить ЛОР отделение. Если ранняя диагностика рака легкого еще может спасти жизнь, то диагностика рака горла чаще всего производится поздно (голос садится почти у всех и особенно это никого не беспокоит). А радикальные методы лечения в виде оперативного удаления опухоли ограничивает сама область – множество нервов, сосудов. И перспектива соответствующая. Из онкодиспансера выйдут все, но на этом этапе желание бросить курить активно усиливается, а количество употребляемых за сутки сигарет соответственно уменьшается. И уже меньшая половина стартовавших в проекте перейдет на следующий этап системы «Бросить курить», т.к. значительная часть Вашей команды перейдет на второй уровень системы «Бросить курить».

Следующий, пятый этап системы – индивидуальный. Учитывая этические моменты, каждому члену команды «Бросить курить» его придется пройти самостоятельно. На приеме у сексопатолога. С помощью сексопатолога можно искать различные причины снижения или утраты потенции, гормональных нарушении у женщин. Но только с помощью системы «Бросить курить» Вы сможете устранить основную. Табакокурение приводит к постепенному снижению уровня половых гормонов и соответствующему снижению потенции у мужчин, извращению гормонального фона у женщин. Причем пропорционально потребленному количеству сигарет. И к выполнению следующего этапа Ваша команда приступит в еще меньшем количестве. Т.к. часть команды как бы незаметно потеряется. Она окажется на втором уровне системы «Бросить курить». Там же Вы найдете и будущих родителей, которые почти утратили надежду на увеличение состава семьи.

Шестой этап системы «Бросить курить» - это кардиологическое отделение. Значительная часть пациентов имели или имеют определенный стаж знакомства с табаком. В этом отделении Вы сможете пройти велоэргометрию с ЭКГ. И определить, кто остановил Вас на стадионе – забитые смолистыми веществами легкие или изуродованные никотином сосуды, уже имеющаяся ишемическая болезнь сердца (ИБС). Если вердикт кардиолога подтвердит этот диагноз и у Вас не появилось желание перейти на второй уровень моей системы – попросите кардиолога провести Вас в кардиореанимацию.

Кардиореанимация - это седьмой этап системы «Бросить курить». И среди тех пациентов, кто еще (при отрицательной динамике процесса) или уже (если динамика к счастью положительная) находится в сознании можете провести небольшой социологический опрос. Тема простая: «кто курил и кто еще продолжает курить. Или будет курить после выписки из стационара». И сравните полученные цифры с тем результатом, который уже получен в вашей команде.

Если статистика в вашей команде существенно отстает от полученных результатов в кардиореанимации, то обратите внимание, какую мотивацию имеют опрошенные Вами пациенты. И определитесь для себя: хотите ли Вы иметь такую же? Причем временную разницу может существенно сократить первый попавшийся и достаточно значительный стресс. А от него никто не застрахован.

Этот, седьмой этап системы «Бросить курить» самый эффективный. Его могут пройти лишь очень отчаянные люди. Для них – есть еще один действенный, восьмой этап системы, но он не последний.

Восьмой этап системы «Бросить курить» - поход к патологоанатому. С его помощью можно увидеть все этапы системы «Бросить курить» изнутри. К сожалению, для тех, на ком это будет продемонстрировано – несколько поздновато. Для оставшихся в проекте – пока нет. Но увидеть покрытые смолой легкие, закупоренные сосуды, отмирающие ткани и т.д. можно. И сделать правильный вывод. На следующий, девятый этап системы «Бросить курить» переходят очень немногие.

Девятый этап – для людей мало осведомленных. Они считают, что все увиденное – не для них и не о них. Они курят другие сигареты, другим способом в других количествах. У них крепкий организм. Для оправдания своей бездеятельности даже могут привести в пример знакомого, курившего до глубокой старости. Хотя беспристрастная статистика свидетельствует об обратном. Участники этого этапа захотят проверить все увиденное и услышанное на практике. Т.е. на себе. И дальше будут проводить индивидуальные исследования по токсикологии никотина и других компонентов табачного дыма. Со временем, когда уровень здоровья «подсядет», они смогут вернуться к первому этапу. Или сразу перейти на второй уровень системы «Бросить курить».

Занятость современного человека не позволит большинству участников проекта быстро пройти все этапы. Это позволит достичь главного. Пропорционально усилению желания бросить курить каждый участник проекта постепенно будет снижать количество выкуренных за сутки сигарет. И к переходу на второй уровень количество потребляемых сигарет станет значительно меньшим, а у многих - минимальным. И бросить курить с такого количества легко сможет каждый. Уже не прикладывая значительных волевых усилий.

Первый уровень системы «Бросить курить» выполняет самую главную цель – уменьшение количества выкуренных сигарет без кодирования, программирования и других средств воздействия на подсознание. Для усиления мотивации достаточно периодически вспоминать любой из пройденных этапов первого уровня. При желании Вы можете пройти исследование у автора статьи на темнопольном микроскопе, с помощью которого можно оценить качественные характеристики клеток крови.

Основная цель второго уровня – максимально возможно убрать патологические изменения в дыхательной системе, кровеносных сосудах, восстановить работоспособность легких, сердечно-сосудистой системы, функции крови, всего орагнизма. Для этого необходимо либо пройти компьютерную диагностику, либо провести исследование с помощью темнопольного микроскопа у доктора Бориса Скачко и проконсультироваться.

Продолжительность нахождения на этом уровне системы – от 6 до 9-ти месяцев. И зависит от стажа курения, качества и количества выкуренных Вами сигарет, знака Зодиака, под которым Вы родились, сопутствующих заболеваний. И регулярности выполнения индивидуально подобранных рекомендаций.

Третий уровень системы – поддержание высокого уровня здоровья в условиях негативной экологии.

Крепкого Вам здоровья. И разумного к нему отношения.

Скачко Борис, врач

Справка: Скачко Борис, врач, фитотерапевт, автор 20 опубликованных книг и брошюр, более 40 научных, более 200 популярных статей по темам: фитотерапия, валеология, диетология, здоровый образ жизни.