В Китае объявили общенациональную тревогу в связи с распространением энтеровируса

Министерство здравоохранения КНР объявило общенациональную тревогу в связи с распространением в стране энтеровируса-71, от которого только в одном городе Фуян (восточнокитайская провинция Аньхой), скончались 22 ребенка.

Об этом сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на газету "Чайна дейли".

В очаге вспышки инфекции - городе Фуян, по официальным данным, насчитывается 3763 заболевших. Всего же в пятнадцати городах провинции энтеровирусом-71 заразились более 4,5 тыс. детей, в подавляющем большинстве - младше 6-ти лет.

Согласно обнародованному министерством циркуляру, есть вероятность дальнейшего распространения инфекции в июне и июле.

Кроме того, опасения специалистов вызывает тот факт, что энтеровирус-71 уже перекинулся на ряд других районов страны, где также были зафиксированы сотни случаев заражения. Речь идет о провинциях Хэнань, Хубэй, Чжэцзян, Шэньси и Гуандун. В последнем регионе от заболевания, вызванного энтеровирусом, уже скончались трое детей.