Городское озеленение спасёт детей от астмы

Дети, которые живут на улицах с большим количеством деревьев, реже болеют астмой, показал обзор "Journal of Epidemiology and Community Health" /США/. Специалисты анализировали уровни заболеваемости астмой в течение пяти лет в различных районах Нью-Йорка среди детей и подростков до 15 лет.

При увеличении плотности расположения деревьев на улицах показатели детской астмы значительно падали: при наличии 343 деревьев на квадратный километр распространённость болезни уменьшалась почти на четверть. Деревья важны для улучшения качества воздуха и очищения от экологических загрязнителей, говорят эпидемиологи. Между 1980 и 2000 годами показатели диагноза детской астмы выросли в Америке на 50% . К 2017 году власти Нью-Йорка планируют посадить в городе миллион дополнительных деревьев.

ami-tass.ru