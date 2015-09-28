Сегодня перед рассветом взошла "Кровавая Луна": полнолуние, суперлуние и затмение (фоторепортаж)

В ночь на понедельник, 28 сентября, астрологи обещали жителям Земли редкое небесное явление под названием «Кровавая Луна», что случается раз в два или три десятилетия - это когда тень Земли бросает красный блеск на «увеличенную» Луну, которую еще называют «суперлуние» (это происходит, когда орбита Луны находится ближе к Земле, что делает её более яркой, чем обычно).

Как передает Радио Свобода со ссылкой на NASA, при ясном небе «Кровавую Луну» могли увидеть жители Северной и Южной Америки, Европы, Африки, части Западной Азии и восточной части Тихого океана.

«Кровавая Луна» продлилась менее двух часов и начала свое восхождение в ночь на 28 сентября, примерно в 3 часа ночи по киевскому времени.

Последний раз такое явление было более 30 лет назад, а следующее будет не ранее 2033.

Полное лунное затмение 28 сентября 2015 стало последним в серии четырех полных лунных затмений 2014 – 2015 годов, сообщает lenta.ru.