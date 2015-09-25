Террористы не пустили в Донецк гуманитарную помощь Красного Креста

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, 24 сентября около 15.00 через контрольный пункт въезда/выезда «Бугас» на территорию, которая временно контролируется незаконными вооруженными формированиями, проследовало 8 грузовых автомобилей с грузом гуманитарной помощи от МККК.

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Однако через три часа эти транспортные средства с продуктами питания и средствами гигиены вернулись обратно, поскольку террористы по неизвестным причинам их не пропустили.