Чем полезен чай мате?

В настоящее время большое количество женщин стремиться похудеть. Если верить данным статистики, то примерно 45% худеющих и так страдают недостатком веса. Если вы не относитесь к этой категории, то давайте поговорим о том, как чай может способствовать похудению.

Диетологи советуют, каждый день вместо завтрака пить зеленый чай с медом. Дело в том, что зеленый чай отлично выводит шлаки, а мед в свою очередь отлично снабжает энергией. Если вы будете употреблять зеленый чай перед каждым приемом пищи, то пища станет лучше перевариваться и усваиваться. Кроме того, после выпитого чая вы съедите меньше.

К сожалению, у нас не слишком большой популярностью пользуется чай мате, а зря. Мате помогает человеку перебороть несильное чувство голода. Кроме того, в этом чае содержится примерно такое же количество кофеина, как и в кофе, чай богат калием, что позволяет регулировать содержание жидкости в организме, а горьковатый вкус мате тормозит аппетит. Именно поэтому, диетологи советуют пить чай мате, всегда, когда просыпается чувство голода. Да и приготовить этот напиток очень просто.

Для его приготовления вам потребуется одну чайную ложку листьев мате залить одной чашкой горячей, но не кипящей воды. Чаю следует дать настояться в течение пяти минут, а по истечении этого времени напиток готов. Следует также отметить, что пить мате следует только свежеприготовленным.