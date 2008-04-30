Что сделать, чтобы ”скорая” приехала быстрее

Существует специальная инструкция для вызывающих "неотложку". Врачи советуют повесить ее дома, возле телефона.

Итак, без промедления нужно вызывать "103", если речь идет об острой патологии, серьезной травме, внезапно возникшем заболевании, резком ухудшении состояния хронического больного.

Дозвонившись, четко сообщите оператору такую информацию:

- Номер телефона, с которого вы звоните.

- Пол больного.

- Возраст больного (если не знаете точно - приблизительный).

- Что и когда случилось (если дорожная авария, укажите примерное количество пострадавших, есть ли среди них дети, какова тяжесть состояния попавших в аварию).

- Какие симптомы.

- Что вы уже предприняли (уложили больного, дали лекарство и какое именно).

- Адрес, где находится больной (если пострадавший на улице, нужно указать четкие ориентиры. Если в квартире - место ближайшего заезда к дому, номер подъезда, этаж, номер квартиры, номер кодового замка).

- Свою фамилию.

Все это поможет оператору разобраться, какие врачи нужны больному, а бригаде - быстрее приехать и помочь. Помните - специалисты "Скорой помощи" не назначают постоянное лечение. Они оказывают экстренную помощь, используя сильнодействующие препараты.

По материалам "КП"