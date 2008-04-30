В Донецкой области 60% больниц требуют ремонта

В Донецкой области в настоящее время почти 60% медицинских учреждений требуют ремонта.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной госадминистрации, наиболее нуждаются в капитальном ремонте больницы в сельской местности.

В областном Управлении здравоохранения отметили, что в прошлом году были капитально отремонтированы в г. Донецке – областная травматологическая, детская клиническая, областная туберкулезная больницы и областной противоопухолевый центр; в г. Шахтерске – центральная районная больница; в г. Угледаре – центральная горбольница.

Однако, по словам работников управления, остается неудовлетворительной материально-техническая база большинства медучреждений области. Почти 40% диагностической и лечебной аппаратуры исчерпали свой срок пользования и требуют замены.