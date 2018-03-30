Тяжело ли родить тройню украинской женщине?

Когда Оксана узнала, что у нее будет тройня, то даже не знала — радоваться ей или печалиться. Они с мужем так долго ждали этой радостной вести, но в сердце нарастала тревога — хватит ли у нее здоровья выносить трех деток?!

Беспокоилась не только будущая мама, но и врачи. Поэтому Оксану из центральной районной больницы направили на консультацию в Полтавскую областную клиническую больницу, где есть высококвалифицированные специалисты, новейшее оборудование и отработанные современные методики. Оксана слушала успокаивающие слова медиков, четко выполняла все рекомендации и с замиранием сердца ждала самого важного в ее жизни дня. Роды, как и предполагалось, были преждевременными, поэтому в январе на свет появились Назарчик, Софийка и самый младший Тарасик. Старшенькие, учитывая обстоятельства, имели нормальный вес — 1300 и 1100 граммов, а Тарасик весил всего... 670 граммов. Мама все глаза выплакала — выживут ли ее крошечки?..

— Назарчика и Софийку уже давно выписали домой, где им радуется вся семья, а Тарасик подрастает в отделении интенсивной терапии областной детской больницы. Он стал любимцем всего медицинского персонала, каждый, приходя на дежурство, сразу же спешит к малышу — как он там?

— У нас шутят, что Тарасик уже ползает по кювезу. Он за это время хорошо подрос — стал в три раза тяжелее, превратившись в активного, хорошенького малыша, — рассказывает Александр Варяница, заведующий отделением интенсивной терапии Полтавской областной детской клинической больницы. — Лишь около полутора суток он был на аппаратном дыхании, но сейчас все хорошо — дышит самостоятельно. Думаю, такой результат достигнут благодаря тому, что сразу же после появления на свет малышу ввели препарат, раскрывающий легкие.

— Настолько сложно выхаживать таких крошек?

— Конечно, непросто. По данным экспертов, первые сутки жизни такого ребенка обходятся в 7500 гривен, со временем затраты несколько уменьшаются — это связано с тем, что именно в первые часы жизни применяют очень дорогие фармпрепараты. Опыт свидетельствует, что эти лекарства необходимо вводить до первого вдоха новорожденного — тогда эффект будет максимальным. Сейчас этот препарат стоит 3500 гривен (в Киеве — 4500 грн. — Авт.), и, к сожалению, цена его постоянно растет. Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы лекарства в нужный момент были под рукой — потому что их нужно подогреть, подготовить и ввести еще в родильном зале, как только малыш появился на свет. Счет идет на секунды!

Раньше нам казалось, что малыш весом 1200 граммов — совсем крошечный. Тем не менее сейчас такой вес воспринимается совсем иначе — это уже вроде неплохой результат. Правду говорят, опыт — лучший учитель. Преждевременно родившихся детей в отделении интенсивной терапии, как это ни прискорбно, прошло намного больше, чем доношенных; только малышей весом менее килограмма было четверо. Много выходили и таких, кто набрал от 1500 до 2000 граммов, они освоились, а мы уже знаем, в какой кювез какого малыша класть, где ему будет лучше.

Медики шутят, что Полтавщина в последнее время серьезно взялась за решение демографической проблемы — в прошлом году родилось больше ста пар двойняшек и две тройни, и в нынешнем году уже две мамы порадовали свои семьи тройнями, а еще одна готовится к такому же событию. Вторая тройня появилась на свет несколько дней назад. Новорожденные вместе с мамой еще находятся в родильном отделении областной клинической больницы, к счастью, все они хорошо себя чувствуют. Малышей в скором времени переведут в дет­скую больницу, где они будут под присмотром врачей, пока не наберут нужный вес.

Обоим тройням во время родов помогла Анна Шкоденко, главный акушер-гинеколог управления здравоохранения Полтавской ОГА. Когда появляется свободная минута, она тоже забегает посмотреть, как растет Тарасик, ведь случай с ним, несмотря на ее многолетний опыт, считает довольно неординарным.

— Рождаемость в области действительно растет, — констатирует Анна Ивановна. — За первый квартал в этом году у нас родилось на 12% больше детей, чем за тот же период в прошлом году. Но нас очень беспокоит репродуктивное здоровье женщин, поскольку за последние 10—15 лет оно значительно ухудшилось. Почему? В первую очередь потому, что многие девушки и женщины не заботятся о своем здоровье — ранний секс, беспорядочная половая жизнь приводят к инфицированию такими опасными заболеваниями, как ВИЧ/СПИД, сифилис, к которым добавляются ТОРЧ-инфекции и воспалительные процессы. Это крайне отрицательно влияет на ход беременности, приводит к преждевременным родам или бесплодию. Безусловно, это также ухудшает состояние здоровья плода — формируются врожденные пороки развития, количество которых за последние годы возросло в десятки раз. Мы проанализировали данные 25-летней давности — тогда уровень врожденных пороков развития составлял 0,4—0,8 %, а сейчас этот показатель достигает 4—5%. Изучая факторы влияния, пришли к бесспорному выводу — в первую очередь к этому приводят инфекционные болезни половых органов.

— Что делается для того, чтобы изменить ситуацию, повлиять на сознание будущих мам?

— На Полтавщине, как и по всей Украине, созданы службы планирования семьи и медицинской генетики — у нас действует и областной центр планирования семьи, и сеть кабинетов во всех райбольницах. Большое внимание уделяем сети кабинетов подростковой гинекологии. К сожалению, нормы морали сегодня не в почете, молодежь считает их пережитком, не задумываясь о том, к чему в недалеком будущем может привести вседозволенность. Мы обратились с предложениями в управление образования, хотим, чтобы на уроки валеологии приглашали врачей. Ведь речь идет о вопросах, которые педагогам сложно раскрыть. Врач же намного лучше объяснит, приведет примеры из собственной практики; определенное влияние будет иметь и его авторитет. Кроме того, ни один ребенок не будет откровенно спрашивать своего педагога о том, что его больше всего волнует — это уже этические нормы. Если такие беседы проводить отдельно для юношей и девушек, надеемся, это будет эффективно.

Одними из первых в Украине мы начали создавать районные центры материнства, в которых проводится просветительская работа с подростками, беременными женщинами — к ним приезжают гинекологи, психологи, показывают им видеофильмы, отвечают на вопросы. Такое обучение для подростков, мы считаем, следует начинать с 12—14 лет — нужно успеть все объяснить еще до «сексуального дебюта». Возможно, таким образом удастся оттянуть это событие на некоторое время, хорошо, если хотя бы до окончания школы. Почему это так важно? Потому что во время «сексуального дебюта», как правило, половина девушек встречается с ТОРЧ-инфекцией, которая потом будет напоминать о себе чуть ли не всю жизнь.

— Раньше женщин, впервые становившихся матерями после 26 лет, называли довольно оскорбительно — «старородящими». Облегчают ли новые технологии роды таким женщинам?

— Я считаю, что рожать после 28—30 лет даже лучше, поскольку это возраст физической и моральной зрелости, осознания ответственности за новую жизнь. И если роды принимают правильно, то такие женщины рожают нормально.

Раньше было много агрессивных технологий, из-за которых иногда даже были случаи материнской смертности. За годы работы мы пережили не одну инновацию: приходит новый профессор в клинику и внедряет новые методы — то нам говорят, что нужно прокалывать околоплодный пузырь, то следует проводить стимуляцию; было время, когда кесарево сечение рекомендовали чуть ли не каждой роженице. Однако рекомендации — это одно, а практика — совсем другое. Проанализировав статистику, мы увидели, что уровень смертности новорожденных не уменьшился из-за того, что возросло количество кесаревых сечений. В чем причина? Все знают, что беременной женщине прописывают далеко не все лекарства, поскольку прежде всего оберегают от их влияния плод. А когда она рожает, когда делается кесарево сечение, — об этом забывают. А что будет после введения фармпрепаратов с грудным ребенком? Известно, что самая чувствительная клетка — молодая, а в детском организме «самый молодой» — головной мозг, ему первому будет причинен вред. Агрессивные методики остались в прошлом, сейчас многое изменилось. В то же время нельзя отвергать все, что было раньше — к каждой женщине необходимо подходить индивидуально, врач обязан спрогнозировать состояние здоровья матери и ребенка, роды, предусмотреть возможные осложнения, и только тогда избрать тактику — время родов, метод и т.д. Таким образом нам удается многое предупредить заранее — если рождается проблемный малыш, то его сразу же можно перевести в областную детскую реанимацию, где работают врачи, владеющие сложными технологиями выхаживания новорожденных.

— Больше всего волнений, пожалуй, у тех женщин, которые вынашивают двойню, а тем более тройню — ведь роды в таких случаях преждевременные.

— Вам Тарасик наш понравился? Мы используем все методы предупреждения преждевременных родов, а также методики созревания легких в утробе матери — мы уже убедились в их эффективности. В свое время профессор Грищенко поделилась с нами этим опытом, и мы увидели, что даже дети, родившиеся недоношенными, с малым весом, меньше требуют аппаратного дыхания, поскольку легкие у них зрелые. Теперь у нас есть протокольные, а частично собственные (которых еще и в протоколах нет) технологии созревания легочной ткани в утробе матери, позволяющие уменьшить число детей, нуждающихся в вентиляции легких, в два-три раза. Детки в таких случаях намного лучше чувствуют себя — у малыша вес немногим более килограмма, а он дышит самостоятельно и пытается ползать по кювезу. Это неоднократно подтверждено практикой, и вполне справедливо может считаться доказательной медициной, — подчеркнула Г.Шкоденко.

Полтавщина одной из первых приступила к реализации проектов «Клиника, дружественная к молодежи» и «Клиника, доброжелательная к ребенку» — необходимые сертификаты уже получили медицинские учреждения Полтавы, Кременчуга и Миргорода, в скором времени к ним присоединится и Котелевская ЦРБ. По словам Игоря Пирогова, главного специалиста по вопросам материнства и детства управления здравоохранения ОГА, на Полтавщине уже нет ни одного родильного отделения, где бы новорожденные находились отдельно от мам, нормой стали так называемые партнерские роды — каждый второй младенец появляется на свет в присутствии отца.

«Это меняет в лучшую сторону отношение мужчины к жене и ребенку. Когда во время родов присутствует муж или мама, это большая поддержка для роженицы. К тому же в таких условиях никогда не возникает конфликтов или разговоров по поводу того, что ребенка подменили или украли.

За последние полтора года мы прошли довольно напряженный путь, многому нас научивший. Сейчас система уже сформировалась, поняли, как, когда и что делать: каждую пятницу в детской клинической больнице собирают неонатологов на обучение, анализируют ситуации, обмениваются мнениями. Однако нас очень беспокоит то, что при такой напряженной работе неонатологи не имеют никакой мотивации. У их коллег реаниматологов все-таки есть определенные преференции — им засчитывается стаж год за два, учитываются интенсивность труда, вредные условия. А неонатологов, работающих рядом, к величайшему сожалению, обделили вниманием. Сегодня же их работа как никогда сложна, ответственна и напряженна. Когда начали регистрировать детей с малым весом, общей стратегии не было — каждая область делала это по-своему. Мы начали ее выстраивать еще в 2005 году, но потом поняли, что без реорганизации акушерской службы ничего не изменится. Сегодня уже можно сказать, что мы успешно преодолели первый этап и понимаем, куда нам двигаться дальше», — уверен Игорь Пирогов.

Демографический кризис, конечно, делает свое черное дело — ежегодно с карты Украины исчезают десятки, а, может, и сотни сел, в том числе и на Полтавщине. Поэтому заслуживает внимания и тот факт, что вместе с ростом рождаемости увеличивается количество многодетных семей в селах. Медики прилагают все усилия, чтобы и мамы, и дети были здоровыми. Накануне Пасхи областная госадминистрация планирует посетить каждую такую семью, чтобы поздравить и вручить пасхальные корзинки.

— Нас очень радует тот факт, что все больше женщин рожают не только третьего-четвертого, но и пятого или шестого ребенка, — рассказывает Надежда Мякушко, зампред Полтавской ОГА. — Мы в прошлом году восстановили 14 детсадов в сельской местности и четыре в городах области. А в этом году к ним уже прибавилось восемь садиков в разных районах. Конечно, сыграло свою роль повышение выплат при рождении ребенка, но это свидетельствует и о желании иметь большую дружную семью. В каждом районе действуют школы ответственного отцовства и центры матери и ребенка, многие из которых в очень хорошем состоянии, например, в Кобеляцком, Котелевском, Пирятинском и Диканьском районах, в Полтаве и Кременчуге. Хотя, скажу честно, мы еще не обеспечили такой технический уровень, какой хотелось бы.

— А всплеска отказов от новорожденных нет? Многие скептики прогнозировали, что высокие выплаты именно к этому и приведут.

— Нет, к счастью, такого всплеска нет. В Кременчуге есть «Дом малютки» на 146 мест — сегодня там воспитывается где-то 100 мальчиков и девочек. Количество детей в этом учреждении заметно уменьшается. Сейчас мы готовим изменения в его устав, поскольку здесь малыши находятся от рождения до четырех лет, а потом их переводят в другой детдом, и наконец — в школу-интернат. Мы внесем изменения в устав, чтобы детки там находились до шести лет, получили дошкольную подготовку, а уже потом шли в школу. В области сложилась благоприятная ситуация с усыновлением — создаем дома семейного типа, многих деток добрые люди берут под опеку.

На Полтавщине так сложилось, что здравоохранение, а особенно материнство и детство, не на словах, а на деле являются приоритетами: в прошлом году областной бюджет был перевыполнен на 45 млн. гривен, 34 млн. из которых пошли на здравоохранение; за 2006 год — на 16 млн. гривен, и 15 из них пошло на медицину — именно тогда достраивали корпус областной больницы. Так что первым приняло пациентов именно отделение акушерства и гинекологии, обеспеченное современным высокоэффективным оборудованием.

— Здоровье матери и ребенка во многом зависит от уровня первичной медпомощи. В Украине, как и во всем мире, растет дефицит медицинских кадров, а, как известно, от этого больше всего страдают сельские районы. Как вы поощряете выпускников, чтобы они ехали работать в райбольницы и сельские амбулатории?

— В Полтаве и Кременчуге нет кадрового голода, а в отдаленных районах, к сожалению, этот вопрос не решен — не хочет молодежь ехать в село. Мы стремимся прежде всего обеспечить специалистов жильем — в Гадяче, Зинькове, Чернухах есть по две-три квартиры, готовые принять жильцов. В Кременчуге и Комсомольске практически нет очереди на жилье — в свое время заводские общежития там передали в коммунальную собственность, отремонтировали и предоставили это жилье бюджетникам — медикам и просвещенцам. Планируем применить этот опыт и в Полтаве.

Но мы также понимаем, что с каждым годом уменьшается количество юношей и девушек, мечтающих о профессии врача, поэтому и предлагаем районам и даже сельским советам — ищите способных учеников в школах, направляйте их на обучение в медицинские колледжи и Полтавскую стоматологическую академию, поддерживайте их, и они со временем вернутся домой на работу. Машивский район в прошлом году направил семь выпускников в медицинскую академию, Гадячский — девять. Я понимаю, что не все они вернутся, но по крайней мере половина таки будет работать в родном районе. В Машивском районе подписали трехсторонние соглашения — между сельским советом, медакадемией и студентом, за обучение которого платит местная община. Разумеется, что по окончании обучения молодой специалист обязан отработать в родном селе, а если он решит трудоустроиться в другом месте, то должен вернуть эти средства. Ищем разные варианты. Рождаемость потихоньку растет, в селах возобновляют свою работу детские садики — без медиков никак не обойтись.

— Кстати, среди мам, рожающих второго или третьего ребенка, есть медицинские работницы?

— Безусловно есть! Могу похвастаться своей радостью — моя невестка-врач недавно подарила мне второго внука. Я сама из многодетной семьи — родилась одиннадцатым ребенком в семье, росла, согретая их любовью и вниманием, поэтому и отношусь к таким семьям по-особому.

В нашей области уже 313 многодетных семей, где есть пятеро и больше детей. Им хорошо помогают на местном уровне, обеспечивают путевками для оздоровления. Мы, в свою очередь, стремимся показать, что многодетная семья — это современно и престижно, хотим сломать стереотип: там, где много детей, — семья обязательно бедная, страдает от безденежья. Родители, воспитывающие троих несовершеннолетний детей, сейчас получают от государства около 2,5 тысячи гривен ежемесячно, а добавьте еще субсидии, доплаты из местного бюджета, бесплатное содержание в детских садиках и бесплатное питание в школе. Когда же мама и отец трудолюбивы, у них есть свое подсобное хозяйство, возделывают огород, то, согласитесь, дети вырастают в хороших условиях, дружными и трудолюбивыми.

— Отмечены ли многодетные мамы Полтавщины государственными наградами?

— У нас около трех тысяч женщин имеют почетное звание «Мать-героиня». Очень часто коллегии областной госадминистрации начинаются с того, что мы воздаем почести многодетным мамам — в торжественной обстановке вместе с цветами им вручают удостоверения матери-героини, красивые подарки, зал приветствует их стоя. Это очень трогательная церемония, и запоминается она на всю жизнь.

Ольга Скрипник

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