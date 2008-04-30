В ООН считают, что Россия не сможет выйти из демографического кризиса

Россия предпринимает недостаточные усилия для того, чтобы уменьшить сокращение численности населения, вызванное чрезмерным потреблением алкоголя, плохим питанием и социальными изменениями.

Об этом говорится в докладе ООН, сообщает Gazeta.ru.

По словам главы российского отделения Фонда ООН по населению Карла КУЛЕССА, через 40-50 лет население России может сократиться со 142 млн. до 100 млн. человек. «Нет причин полагать, что Россия может выйти из кризиса и стабилизировать ситуацию», - говорится в отчете.