Красный Крест доставил в Донецк 275 тонн гуманитарной помощи
11:46, 23 сентября 2015Страна
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Пограничники, которые несут службу на линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями, оформили пропуск колонны автомобилей с гуманитарными грузами для жителей Донецка.
Красный Крест доставил в Донецк 275 тонн гуманитарной помощи / volynnews.com
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, грузовики направлялись из Днепропетровска в Донецк от Международного Комитета Красного Креста.
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«Всего через контрольный пункт въезда/выезда «Бугас» проследовало 16 грузовых автомобилей. Автомобили перевозили продукты питания длительного хранения общим весом более 275 тонн», – говорится в сообщении.
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