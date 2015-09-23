Красный Крест доставил в Донецк 275 тонн гуманитарной помощи

Пограничники, которые несут службу на линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями, оформили пропуск колонны автомобилей с гуманитарными грузами для жителей Донецка.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, грузовики направлялись из Днепропетровска в Донецк от Международного Комитета Красного Креста. Читайте такжеКрасный Крест начал гуманитарную миссию в "серой зоне" Донбасса «Всего через контрольный пункт въезда/выезда «Бугас» проследовало 16 грузовых автомобилей. Автомобили перевозили продукты питания длительного хранения общим весом более 275 тонн», – говорится в сообщении.

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