Военнослужащих будут строго наказывать за употребление наркотических средств
Народные депутаты Украины Сергей Пашинский, Вадим Кривенко (оба из фракции «Народный фронт»), Иван Винник (фракция партии «Блок Петра Порошенко») предлагают парламенту Украины установить ответственность за употребление наркотических средств военнослужащими.
ВР предлагают установить ответственность военнослужащих за употребление наркотических средств / УНИАН
Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.
Законопроектом «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров военнослужащими» (регистрационный номер 3156) предлагается налагать штраф от 70 до 145 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестовывать с содержанием на гауптвахте на срок до 5 суток за употребление военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов или выполнения ими обязанностей военной службы в случае применения ими наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. В ныне действующей редакции Кодекса аналогичное наказание налагается за употребление алкогольных напитков. Такое же наказание предлагается применять и к тем, кто отказывается проходить освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения.
Также предлагается предусмотреть наложение штрафа от 145 до 215 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от 5 до 10 суток за участие начальников (командиров) и других руководителей в употреблении наркотических средств.
Законопроектом предлагается предоставить право составлять административные протоколы кроме командиров (начальников) воинских частей еще и руководителям отдельных подразделений воинских частей, уполномоченные на то командирами (начальниками) воинских частей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «несмотря на принятие государством мер по усилению военной дисциплины, в настоящее время продолжают иметь место случаи употребления военнослужащими, военнообязанными и резервистами алкогольных напитков и наркотических средств». «При этом в ряде случаев вышеуказанные лица отказываются от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения», - сказано в документе.