Военнослужащих будут строго наказывать за употребление наркотических средств

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

Законопроектом «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров военнослужащими» (регистрационный номер 3156) предлагается налагать штраф от 70 до 145 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестовывать с содержанием на гауптвахте на срок до 5 суток за употребление военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов или выполнения ими обязанностей военной службы в случае применения ими наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. В ныне действующей редакции Кодекса аналогичное наказание налагается за употребление алкогольных напитков. Такое же наказание предлагается применять и к тем, кто отказывается проходить освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Также предлагается предусмотреть наложение штрафа от 145 до 215 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от 5 до 10 суток за участие начальников (командиров) и других руководителей в употреблении наркотических средств.

Законопроектом предлагается предоставить право составлять административные протоколы кроме командиров (начальников) воинских частей еще и руководителям отдельных подразделений воинских частей, уполномоченные на то командирами (начальниками) воинских частей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «несмотря на принятие государством мер по усилению военной дисциплины, в настоящее время продолжают иметь место случаи употребления военнослужащими, военнообязанными и резервистами алкогольных напитков и наркотических средств». «При этом в ряде случаев вышеуказанные лица отказываются от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения», - сказано в документе.