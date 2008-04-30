Россия не собирается отказываться от бесплатной медицины
Заверил избранный президент России
Избранный президент РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия не собирается отказываться от бесплатной медицины, но считает, что стране нужна новая модель здравоохранения.
На встрече с коллективом еженедельника "АиФ", отвечая на вопросы журналистов он отметил, что у всех стран своя традиция в области медицины - пример, в США частная модель, в Великобритании и Германии - государственная. "Мы должны свою модель выработать - не в ущерб качеству здравоохранения и без отказа от бесплатной медицинской помощи", - сказал Медведев. По мнению избранного президента, ситуация с здравоохранением в России хуже, чем с образованием.
По его словам, Россия сохранила отрицательные черты советской системы здравоохранения и наложила их на самые тяжелые признаки рыночной экономики. "У нас в чистом виде минусы и оттуда, и оттуда, и почти нет плюсов", - отметил Медведев, заявив о необходимости создать новую модель здравоохранения в России.
Медведев отметил, что при помощи нацпроекта удалось поддержать отдельные сегменты системы охраны здоровья, в том числе поставить новую технику, автомобили. "Это создало чуть лучшие условия для оказания медицинской помощи, но и здесь впереди - огромная работа, может быть даже чуть более масштабная, чем в образовании", - считает избранный президент.