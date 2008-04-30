Избранный президент РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия не собирается отказываться от бесплатной медицины, но считает, что стране нужна новая модель здравоохранения.

На встрече с коллективом еженедельника "АиФ", отвечая на вопросы журналистов он отметил, что у всех стран своя традиция в области медицины - пример, в США частная модель, в Великобритании и Германии - государственная. "Мы должны свою модель выработать - не в ущерб качеству здравоохранения и без отказа от бесплатной медицинской помощи", - сказал Медведев. По мнению избранного президента, ситуация с здравоохранением в России хуже, чем с образованием.

По его словам, Россия сохранила отрицательные черты советской системы здравоохранения и наложила их на самые тяжелые признаки рыночной экономики. "У нас в чистом виде минусы и оттуда, и оттуда, и почти нет плюсов", - отметил Медведев, заявив о необходимости создать новую модель здравоохранения в России.

Медведев отметил, что при помощи нацпроекта удалось поддержать отдельные сегменты системы охраны здоровья, в том числе поставить новую технику, автомобили. "Это создало чуть лучшие условия для оказания медицинской помощи, но и здесь впереди - огромная работа, может быть даже чуть более масштабная, чем в образовании", - считает избранный президент.

ami-tass.ru