Если вам нужно срочно привести себя в форму...

Вы чувствуете себя усталой, но через час вам следует быть в форме по каким-либо причинам, что же можно предпринять в этом случае? Да, время ваше ограничено, но вам следует использовать его по максимуму. Через несколько часов, а точнее через пять-шесть, усталость все же заявит о себе снова, и тогда будет лишь один выход – выспаться основательно, но сейчас у вас есть в запасе час. Вам предстоит преодолеть четыре шага на пути к обретению должной формы.

Шаг первый заключается в том, что следует смыть усталость. Для этого вам следует сесть в ванну, скрестив по-турецки ноги, и направить струю теплой воды из душа, примерно 37-38 градусов, на область спины в район лопаток, а вернее, между ними.

Если в вашем душе есть специальный массирующий режим подачи воды, то это вообще изумительно. Так вам следует провести две-три минуты времени. Затем следует взять жесткую мочалку и нанести на нее небольшое количество геля для душа и растереть ей энергично все тело.

Лучше, если гель будет с тонизирующим эффектом или же с ярко выраженным фруктовым или цветочным ароматом.

Обязательно под струей воды должна побывать и ваша голова, только в этом случае душ поможет избавить вас от усталости, так как вода имеет свойство смывать электростатистические заряды, которые накапливаются на волосах.

Также, душ массирует активные точки, которые расположены на волосистом участке головы.

Сделайте легкий массаж волос с использованием кондиционера или бальзама, делая выбор в пользу того из них, который обладает тем же запахом, что и гель для душа.

Затем сполосните волосы прохладной водой.

Завершить прием душевых процедур следует быстрым контрастным душем, начиная и заканчивая его прохладной водой.

Разотрите интенсивно тело грубым махровым полотенцем, волосы можно подсушит струей холодного воздуха из фена, а короткие волосы достаточно промокнуть полотенцем.

Шаг второй. После душа следует протереть лицо любым свежевыжатым фруктовым соком, зеленым чаем, или фруктовым или чайным льдом, можно воспользоваться и безалкогольным тоником. После чего лицо следует промокнуть салфеткой и нанести на него любой крем, который подходит вашему типу кожи, но обязательно с содержанием витамина С, так как он стимулирует процесс кровообращения и улучшает цвет лица.

А сопровождая нанесение крема легким массажем в течение пяти минут, вы усилите тонизирующий эффект.

Если кожа жирная, то следует ее две минуты слегка пощипывать, а сухую и чувствительную - потряхивать по массажным линиям, затем минуту слегка постукивайте по коже кончиками пальцев по скулам, оставшиеся две минуты – поглаживайте лоб, щеки и подбородок по массажным линиям.

Шаг третий. Не следует отправляться на важные мероприятия на голодный желудок, вам необходимо имеет запас энергии. Вам следует перекусить такими продуктами, которые содержат в седее легкоусвояемые белки и «быстрые» углеводы, например, йогурт, творог, бутерброд с медом, кукурузные хлопья с молоком, орехи, кефир, сухофрукты. Идеальным стимулятором для выработки энергии являются бананы, глюкоза, которую они содержать, поможет поддерживать ясность мышления, а серотонин поднимет настроение. Начать свою трапезу следует с большой чашки чая, лучше зеленого, с медом и лимоном. В нее следует положить одновременно два чайных пакетика, которые затем следует поместить на веки. Пока длится чаепитие, эти пакетики снимут красноту и отечность с глаз. Не забудьте принять 1,5-2 грамма витамина С, который придаст силы для борьбы с переутомлением.

Шаг четвертый. Основным индикатором вашего состояния являются волосы.

Их следует в течение пяти минут расчесывать массажной щеткой по росту волос, затем еще пять минут расчесывайте их от периферии к макушке.

Все, вы готовы к выходу в свет, но помните, что ваше время ограничено, как у Золушки.