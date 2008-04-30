В геопатогенных зонах пропадает здоровье

К сожалению, на земле достаточное количество геопатогенных зон, которые принято в народе называть гиблыми местами, название которых переводится как «гео» - земля и «патос» - страдание. Если говорить о более точном переводе, то приблизительно это означает «страдание, происходящее от Земли». Во все времена такие места старались обойти стороной, а также не стоили близ таких мест домов и дорог.

Некоторые люди остаются совершенно нечувствительными к таким зонам, но у других сразу же наступают расстройства здоровья, что может выражаться в головных болях, сердечных приступах и в прочих проявлениях. Если вы страдаете расстройствами сна, хотя при этом не имеете особых поводов для нервных переживаний, то вполне возможно, что вы находитесь именно в геопатогенной зоне.

Давайте ознакомимся с теми возможностями, которые позволят нам определить наиболее опасные места без наличия специальных приборов. Для этого мы обратимся к опыту наших предков, согласно которого они определяли наличие гиблых мест.

Если говорить о представителях семейства растений, то следует отметить, что азалия, бегония и кактусы предпочитают расти в безопасных местах, тогда как аралия, герань, наоборот, произрастают именно в патогенных зонах. То же самое можно сказать и о деревьях, в том числе плодовых. Достаточно эмоционально реагируют на такое излучение кустарники, например, на таких местах смородина вырастает не полностью развитой, а малина высыхает, снижается резко и урожайность картофеля.

Если же остановиться на представителях животного мира, то следует сказать о том, что только кошки отдают им предпочтение, а вот собаки, наоборот, избегают.

Даже мыши не роют норок в таких местах, а некоторые животные заболевают серьезными болезнями, так что же тогда говорить о людях, тем более в те моменты, когда их иммунитет ослаблен.

Для того, чтобы определить такие места в своей квартире стоит положиться на интуицию, вспомнить в каких именно местах мы ощущаем дискомфорт. Приобретая новое жилье, следует узнать его предысторию.

Если вы четко осознаете, что попали в геопатогенную зону, то вам следует срочно переместить рабочее или спальное место в более благополучную зону.