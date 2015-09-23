Красный Крест начал гуманитарную миссию в "серой зоне" Донбасса

МКЧХ в Украине начал гуманитарную миссию в селах "серой зоны" / dt.ua

Об этом народный депутат от фракции «БПП», уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

“Сегодня МККК начал гуманитарную миссию в села так называемой серой зоны, куда доставят продукты и товары первой необходимости (по украинской инициативе, кстати. И речь идет о селах по обе стороны от линии соприкосновения)», - отметила она. По словам Геращенко, «на фронте уже 22 дня наблюдаем относительное соблюдение режима прекращения огня, тишину».