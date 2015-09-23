Аваков предложил инвалидам АТО работу в полиции / Фото: УНИАН

Об этом Аваков заявил вчера, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По словам министра, ведомство внедряет специальную программу для ветеранов, которые получили серьезные травмы в боевых действиях во время участия в Антитеррористической операции на востоке государства.

Всем им будет предложена работа в подразделениях МВД. Прежде всего, отметил Аваков, речь идет о работе в сервисных и мониторинговых центрах МВД, Нацгвардии или полиции.

«Важно, чтобы каждый человек, который воюет за страну, понимал, что к нему будет проявлено внимание не только тогда, когда он полон сил, но и тогда, когда он получает те или иные травмы. Сегодня мы эту программу начинаем. Условия, которые мы предлагаем для работы, будут публичными», – добавил Аваков.