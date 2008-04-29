На Донетчине заболеваемость туберкулезом за 2007 год снизилась на 5%

В Донецкой области за последний год медикам удалось снизить на 5% заболеваемость туберкулезом.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель главного врача областной туберкулезной больницы по лечебной работе Ольга ФИЛИППОВА во время торжественной церемонии передачи больнице наборов посуды от фонда Рината Ахметова "Развитие Украины".

"В течение третьего года подряд нам удается не только стабилизировать эпидемиологическую обстановку по туберкулезу, но и добиться снижения заболеваемости. Болеть туберкулезом в нашей области стали меньше - на 5% по результатам 2007 года. Это хороший показатель. Он не намного, но все же выше, чем в целом по Украине", - сказала О.ФИЛИППОВА.

При этом она акцентировала, что "самое отрадное – снижаются показатели детской и подростковой заболеваемости".

О.ФИЛИППОВА также сообщила, что "к счастью, в этом году нам удалось практически в два раза сократить процент инвалидизации больных туберкулезом".

Замглавврача уточнила, что областная клиническая туберкулезная больница рассчитана на 705 коек, в настоящее время на стационарном лечении находятся около 550 больных.

"Возраст больных – от грудных детей до старше 70 лет. Основная часть больных – около 80% - в возрасте от 15 до 50 лет", - сказала О.ФИЛИППОВА.

По ее мнению, позитивный результат борьбы с туберкулезом стал возможен благодаря улучшению обеспечения медучреждений, а также росту внимания общества к проблемам туберкулеза.

"Такого внимания к проблемам туберкулеза, к проблемам фтизиатрии от лиц и организаций, не имеющих непосредственного отношения к медицине, еще не было", - отметила О.ФИЛИППОВА.

По ее словам, также "значительно улучшилось обеспечение лечебных учреждений медикаментами и препаратами, а также медоборудованием".

Одновременно она констатировала, что в настоящее время в областной туберкулезной больнице существует дефицит кадров.

"В нашей областной туберкулезной больнице врачебный штат укомплектован менее чем на 70%. Приходится применять совместительство, работать с более высокой нагрузкой. Нам требуются не только фтизиатры, но и хирурги, гинекологи, бронхологи, другие специалисты", - заключила замглавврача.