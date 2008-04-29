В10 - витамин красоты

Оказывается прекрасного внешнего вида можно добиться без лишних проблем, то есть, без использования косметических средств для лица, тела, волос и ногтей.

Все это возможно заменить питательными веществами, среди которых особое место занимает витамин В10, который еще называют парааминобензойной кислотой, или сокращенно – ПАБК.

Его бесцветные кристаллы способны стать достойной заменой всем косметическим и красящим средствам. Буквально недавно этим витамином красоты заинтересовались ученые. Чаще всего он встречается в компании с фолиевой кислотой, то есть содержится в тех же продуктах, что и она.

Витамин В10 наделен чудодейственной силой, он стимулирует кишечную флору, способствует усвоению белка и принимает участие в производстве кровяных телец, обеспечивающих доставку кислорода к клеткам организма. Но, самое большое значение его заключается в поддержании здоровья кожных покровов и в сохранении природной окраски волос.

Если же у вас возникли проблемы с волосами и они начали выпадать или седеть, то, скорее всего, дело заключается в недостатке этого витамина. Дефицит ПАБК может стать причиной повышенной утомляемости, раздражительности, головных болей, нарушений пищеварительных процессов и нервных расстройств.

Может он проявиться и в появлении экземы, волчанки, которой страдает достаточное количество людей, а возникает она по причине ослабления иммунитета.

При введении ПАБК в организм посредством инъекций можно предупредить образование тромбов, при этом препарат не имеет побочных эффектов.

Следовательно, можно сделать заключение о том, что данный витамин активен против инфарктов и инсультов. Он является новым средством в борьбе с этими серьезными заболеваниями.

Прием данного витамина снижает боль при получении ожогов, солнечных в том числе, замедляет старение и появление морщин, снимает анемию.

В низких концентрациях препарат оказывает сопротивление аденовирусам и герпесу, а также используется при лечении глазных заболеваниях, вызываемых этими вирусами. Происходит это по причине того, что витамин активизирует синтез интерферона в организме, который является прекрасной антивирусной защитой.