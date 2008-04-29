Переливание крови вредно для здоровья пациентов?

Американские медики полагают, что процедура переливания крови от донора к пациенту, помимо потенциального риска заражения различными инфекциями, несёт и другие опасности для здоровья больных. Совместной исследование университетов Вирджинии и Мичигана показало, что переливание крови, в особенности той, которая содержит красные кровяные клетки, связано с более высокими показателями смертности пациентов. Было установлено, что сердечники, получившие донорскую кровь, в три раза более вероятно умрут спустя год и в шесть раз - спустя 30 дней после переливания. Кроме того, процедура была связана с более высокой сферой действия удара, сердечного приступа и почечного отказа.

Теперь большинство хирургов в США соглашаются, что риск для здоровья, спровоцированный самой перелитой кровью, намного больше, чем вероятность наличия в ней инфекций. Обычно эта процедура применяется как дополнительная лечебная мера при интенсивной терапии или при хирургических операциях, но около 40-60% донорской крови не подходят для больных людей, говорят представители Американского общества анестезиологов. Красные клетки в составе крови поставляют жизненно важный кислород тканям человеческого организма, но при переливании они типично изобилуют цитокинами - химикалиями, изменяющими работу иммунных клеток. Таким образом, объясняют медики, химические изменения в организме с поступлением новой крови негативно воздействуют на иммунную систему.

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