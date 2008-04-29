В Пекине с 1 мая запретят курить

В преддверии Пекинской Олимпиады Китай запретил курение в общественных местах. Наблюдать за соблюдением запрета только в столице будут более 60 тысяч контролеров.

Как заявил в четверг представитель муниципалитета Пекина Сюнь Сяньли, организаторы стремятся создать образ "зеленой" и "некурящей" Олимпиады и пропаганда отказа от курения ведется на основании доводов не только о вреде курения для здоровья, но и призывов сохранения окружающей среды.

Запрет на курение вступает в силу в Пекине с 1 мая и распространяется на больницы, учебные заведения, транспорт и культурные сооружения. На всех стадионах и даже в пресс-центре Игр курение будет полностью запрещено, передает ForUm .

В то же время из первоначального "антитабачного" списка были исключены рестораны, интернет-кафе и бары, поскольку подобный запрет грозит им значительным снижением прибыли из-за оттока клиентов. Дело в том, что курение во время еды является неотъемлемой чертой китайского быта.