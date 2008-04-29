В Запорожье ликвидирован канал поставок наркотических лекарств

В Запорожье сотрудниками Службы безопасности Украины пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группировки, которые пытались наладить нелегальные поставки в регион и последующий сбыт сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств «трамадол», «кетамин» в особо крупных объемах.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 24 апреля во время проведения санкционированного обыска гаража, который принадлежал одному из членов преступной группировки, сотрудниками СБУ выявлено свыше 750 тысяч таблеток лекарственного средства «трамадол», 9 тысяч ампул препарата «кетамин», а также сильнодействующие медицинские препараты, которые содержат прекурсор псевдоэфедрин. По предварительным оценкам, общая стоимость лекарственных средств составляет около 2 млн. грн.

По факту совершения организованной группой преступлений, связанных с незаконной транспортировкой с целью сбыта, а также сбытом особо крупных объемов сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, СБУ возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины.