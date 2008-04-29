Подросткам запретят делать татуировки и пирсинг
12:30, 29 апреля 2008Страна
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Инициатива детских врачей Германии
В Бундестаге начались дебаты о запрете пластических операций для несовершеннолетних пациентов. Особый акцент был сделан на пирсинг и нанесение татуировок.
По заявлению председателя профессионального объединения детских врачей, наибольший риск осложнений возникает именно после этих процедур. Представители Ассоциации немецких пластических хирургов, в свою очередь, сообщили, что 10% их пациентов – несовершеннолетние.
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