У малообеспеченных американцев жизнь значительно короче

Исследователи отмечают сокращение продолжительности жизни среди населения Америки, начиная с 1983 года. В целом, географические и расовые различия в продолжительности жизни ухудшились по всей стране, сообщают эксперты, в группу которых входят представители университетов Гарварда, Иллинойса и Чикаго. По их словам, высокая смертность зафиксирована среди самых бедных слоев американского населения, что указывает на срочные потребности в предоставлении доступных медицинских услуг и более эффективной борьбе против самых распространённых болезней - диабета и ожирения.

Между 1960 и 2000 годами продолжительность жизни в Соединенных Штатах увеличилась на семь лет для мужчин и на шесть лет для женщин. Было подсчитано, что в 2005 году норма продолжительности жизни достигла небывало высокого уровня и составила 78 лет. Однако, говорят специалисты, общенациональные данные часто маскируют различия на местном уровне. Используя статистику смертности 1961-1999 годов, авторы обзора обнаружили, что различия в её показателях начали увеличиваться с 1980-х годов между штатами, а смертность стала расти во многих округах, особенно среди женщин и среди бедных слоёв. Предположительно такие тенденции связаны с повышенной сферой действия рака, диабета, лёгочных и сердечно-сосудистых болезней, а для мужчин дополнительно из-за распространённости ВИЧ-инфекций и растущих уровней убийств. Исследователи назвали такие данные "клином социальной несправедливости", когда материально необеспеченное население страны вынуждено выживать в условиях дорогих услуг здравоохранения.