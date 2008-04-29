В Донецкой области за год смертность детей от СПИДа снизилась в три раза

В Донецкой области медикам за год удалось в три раза снизить смертность от СПИДа у детей до 18 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Донецкой облгосадминистрации, также за год на 75% снизилась передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

В областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом объяснили, что снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детей произошло благодаря проводимым в области мерам – антиретровирусной терапии и профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Так, в 2007 году диагноз ВИЧ-инфекции установлен 64 детям (показатель заболеваемости - 8,5 на 100 тыс.), тогда как в 2006 году - 86 (показатель - 11,42).

Всего в Донецкой области среди детей до 18 лет зарегистрировано 1069 человек с ВИЧ-инфекцией.

В целом среди населения региона по состоянию на начало апреля текущего года было оперативно выявлено 39 тыс. 741 ВИЧ-инфицированных, официально зарегистрировано – 26 тыс. 782 ВИЧ-инфицированных (показатель на 100 тыс. – 582). За три месяца 2008 года общее число заболевших увеличилось на 1319 человек.