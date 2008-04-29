Жители Китая покидают свои дома из-за опасной болезни

Власти Китая решили переселить 77 тысяч жителей тибетского автономного района Аба провинции Сычуань на юго-западе страны, где получило распространение эндемическое заболевание Кашина-Бека, которое поражает суставы конечностей и позвоночник, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя правительства провинции Сычуань.

Согласно статистике провинциального департамента народного здравоохранения, количество заболевших уже достигло 41 тысячи человек. Для переселения правительство намерено выделить 1,1 миллиарда юаней (157 миллионов долларов).

"Более 77 тысяч тибетцев покинут автономный район Аба и к 2013 году переедут на новое место жительства в другие уезды провинции Сычуань из-за болезни, которая приводит к полной потере трудоспособности", - сообщил представитель правительства.

Болезнь Кашина-Бека получила свое название по имени двух русских медиков, живших в середине 19-го века. Она проявляется во множественном поражении суставов конечностей и позвоночника, а также сопровождается развитием деформирующего артроза.

Причина возникновения этого заболевания полностью не выяснена. Согласно биогеохимической теории, причина лежит в несбалансированности составов микроэлементов в воде и почве региона, где проживают заболевшие этой болезнью люди.

Агентство напоминает, что первые случаи заболевания были зафиксированы в 1950 году. На сегодняшний день количество случаев заболевания этой болезнью больше всего отмечено в тибетских районах провинции Сычуань.

По данным агентства, правительство Сычуань выплачивает пособие в размере 100 юаней в месяц (13 долларов) 3 тысячам пациентам, у которых заболевание протекает в наиболее острой форме.

Кроме того, все заболевшие ежемесячно получают 15 кг риса, и им оплачиваются все медицинские расходы.

Представитель правительства Сычуани сообщил, что провинциальные власти в самые короткие сроки закончат строительство нового жилья в других районах провинции для всех заболевших болезнью Кашина-Бека.